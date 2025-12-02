हिमाचल की ऊना पुलिस का कारनामा, विशेष ड्यूटी पर भेजे कॉन्स्टेबल कर दिए सस्पेंड; अब विभागीय जांच बैठाई
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में, ऊना पुलिस ने विशेष ड्यूटी पर तैनात दो कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया है। पुलिस विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच भी शुरू कर दी है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके।
जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में अवैध खनन का मुद्दा फिर सुर्खियों में है। लगातार शिकायतों और खुफिया इनपुट के बाद जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्रवाई कमजोर पाने के बाद दो दिन पहले एसपी अमित यादव ने मैहतपुर थाने के दो कॉन्स्टेबल को निलंबित किया था।
इनमें से एक की ड्यूटी पीजीआइ चंडीगढ़ में उपचाराधीन हत्यारोपित के साथ लगी है, जबकि दूसरे की क्यूआरटी में। ऐसे में इन दोनों को निलंबित करने के निर्णय से पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठे हैं।
थाना प्रभारी भूमिका संदेह के दायरे में
अब संदेह के दायरे में थाना प्रभारी मैहतपुर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके थाने के दो कर्मियों की ड्यूटी पहले से ही कहीं अन्य जगह लगी है तो उन्होंने वैकल्पिक प्रबंध क्यों नहीं किए।
प्रश्न यह भी उठता है कि उन्होंने पहले से अन्य जगह पर तैनात कर्मियों के बारे में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जानकारी क्यों नहीं दी। दोनों पूरी निष्ठा के साथ ड्यूटी पर थे और किसी और की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।
थाना प्रभारी अवकाश पर
अब फिलहाल मैहतपुर थाना प्रभारी अवकाश पर हैं और उनकी जगह थाना की जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभारी को सौंपी गई है, जोकि खनन पर निगरानी और रात की चेकिंग अभियान की जिम्मेदारी संभालेंगे।
अवैध खनन उठा रहा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल
वहीं, जिस तरह से प्रतिबंध के बावजूद फतेहपुर में स्वां नदी से रेत के टिप्परों को भरकर ले जाया जा रहा है, उससे भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठे हैं। संतोषगढ़ में स्वां नदी से सटे पंजाब के सहजोवाल से ट्रैक्टर-ट्राली में रेत आ रहा है। ऐसे में पुलिस के पंजाब की सीमाओं पर कड़े पहरे के दावे भी हवाई लग रहे हैं।
मामले की विभागीय जांच जारी : एसपी
पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया कि निलंबित किए गए कर्मियों के मामले की विभागीय जांच जारी है। इस संबंध में मैहतपुर थाना प्रभारी को विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। खनन माफिया के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य किया जा रहा है। अजौली बैरियर से टिप्पर पंजाब की तरफ जाने वाले मामले की जांच करवाई जाएगी। पुलिस एक्साइज बैरियर अजौली के रिकॉर्ड को खंगालेगी, ताकि सच्चाई का पता लग सके।
