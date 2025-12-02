हिमाचल की ऊना पुलिस का कारनामा, विशेष ड्यूटी पर भेजे कॉन्स्टेबल कर दिए सस्पेंड; अब विभागीय जांच बैठाई

जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में अवैध खनन का मुद्दा फिर सुर्खियों में है। लगातार शिकायतों और खुफिया इनपुट के बाद जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्रवाई कमजोर पाने के बाद दो दिन पहले एसपी अमित यादव ने मैहतपुर थाने के दो कॉन्स्टेबल को निलंबित किया था।

इनमें से एक की ड्यूटी पीजीआइ चंडीगढ़ में उपचाराधीन हत्यारोपित के साथ लगी है, जबकि दूसरे की क्यूआरटी में। ऐसे में इन दोनों को निलंबित करने के निर्णय से पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठे हैं। थाना प्रभारी भूमिका संदेह के दायरे में अब संदेह के दायरे में थाना प्रभारी मैहतपुर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके थाने के दो कर्मियों की ड्यूटी पहले से ही कहीं अन्य जगह लगी है तो उन्होंने वैकल्पिक प्रबंध क्यों नहीं किए।



प्रश्न यह भी उठता है कि उन्होंने पहले से अन्य जगह पर तैनात कर्मियों के बारे में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जानकारी क्यों नहीं दी। दोनों पूरी निष्ठा के साथ ड्यूटी पर थे और किसी और की गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।