हिमाचल जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 1 साल के लिए बढ़ीं सेवाएं

नवीन महे, टाहलीवाल। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में कार्यरत 393 आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आई है।

उपमुख्यमंत्री एवं जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि इन कर्मचारियों की सेवाएं 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई हैं मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी पोस्ट में समाचार पत्रों में प्रकाशित उन खबरों का भी उल्लेख किया, जिनमें आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने की आशंका जताई गई थी।