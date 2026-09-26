हिमाचल जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 1 साल के लिए बढ़ीं सेवाएं
हिमाचल जल शक्ति विभाग के 393 आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों की सेवाएं एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घोषणा की है।
HighLights
जल शक्ति विभाग के 393 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बढ़ीं
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 1 साल के विस्तार की घोषणा की
सेवाएं 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक मान्य
नवीन महे, टाहलीवाल। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में कार्यरत 393 आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आई है।
उपमुख्यमंत्री एवं जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि इन कर्मचारियों की सेवाएं 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई हैं मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी पोस्ट में समाचार पत्रों में प्रकाशित उन खबरों का भी उल्लेख किया, जिनमें आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने की आशंका जताई गई थी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविकता इससे अलग है विभाग में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कुल 393 तकनीकी कर्मचारी इस विस्तार के दायरे में आए हैं। इनमें 122 टेक्निकल सपोर्ट पर्सन-कम-कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 टेक्निकल सपोर्ट पर्सन-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर, 268 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 1 लेखाकार शामिल हैं।
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में भी 393 तकनीकी मैनपावर की सेवाओं को 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 अथवा वास्तविक आवश्यकता समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है।
इस फैसले के बाद 30 सितंबर 2026 को वर्तमान अवधि समाप्त होने के कारण नौकरी को लेकर बनी चिंता फिलहाल दूर हो गई है। हाल ही में मीडिया में इन कर्मचारियों की सेवाओं को लेकर खबरें सामने आई थीं।
अब सरकार की मंजूरी के बाद 393 कर्मचारियों को एक वर्ष के लिए सेवाएं जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।
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