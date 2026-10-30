'वो रिश्ता आज भी उतना ही अपना...', करवाचौथ पर वाइफ को याद कर भावुक हुए हिमाचल के डिप्टी CM; शेयर किया VIDEO

जागरण संवाददाता, ऊना। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते बल्कि यादों में और गहरे उतर जाते हैं। करवाचौथ की शाम इंटरनेट मीडिया में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की एक भावुक पोस्ट ने इसी अहसास को दर्शाया है।

स्वर्गीय पत्नी प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री को याद करते हुए उन्होंने एआइ की मदद से 17 सेकेंड का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें सिम्मी अग्निहोत्री छननी से पति को निहारते हुए करवाचौथ की परंपरा निभाती नजर आती हैं।

वीडियो के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने ‘ऐ काश देखूं मैं आज की रात, चांद और पिया दोनों एकसाथ’ गीत लगाया है। उन्होंने लिखा है, ‘साथ निभाने का वादा सिर्फ जिंदगीभर का नहीं था वो रिश्ता आज भी उतना ही अपना है, जितना उनके साथ रहते

हुए था"।

कुर्ते पर भी लिखवाया है प्रो. सिम्मी का नाम: मुकेश अग्निहोत्री इससे पहले भी कई मौकों पर सिम्मी अग्निहोत्री के प्रति अपने प्रेम और जुड़ाव को जाहिर कर चुके हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में वह ऐसा कुर्ता पहनकर भी पहुंचे, जिस पर सिम्मी का नाम अंकित करवाया है।