हरियाणा रोडवेज की बस हिमाचल में बाउंड, चिंतपूर्णी पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की मौत मामले में की कार्रवाई

संवाद सूत्र, भरवाईं (ऊना)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की बस बाउंड कर ली है। जिला ऊना में चिंतपूर्णी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। चिंतपूर्णी पुलिस ने यह एक्शन सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार की मौत मामले में लिया गया है। एसआई राजेश की दो बसों के बीच फंसकर मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की बस को कब्जे में ले लिया है।

एक अन्य बस भी बाउंड शुक्रवार शाम को हरियाणा रोडवेज की बस को चालक चिंतपूर्णी थाने लाया गया, इसके बाद चिंतपूर्णी पुलिस ने बस को बाउंड कर लिया। वहीं, दूसरी बस जो कि ऊना की एक निजी बस है, उसे पहले ही पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है।

फोरेंसिक टीम ने की जांच वहीं, इस बस की धर्मशाला से आई फोरेंसिक टीम ने भी जांच की थी। अब एक दो दिन में फोरेंसिक टीम दोबारा आएगी और हरियाणा रोडवेज की बस की भी जांच कर साक्ष्य जुटाएगी। शनिवार को दोनों बसों के चालक थाने में पेश होंगे, इनसे खुद इस केस की पैरवी कर रहे डीएसपी अंब पूछताछ करेंगे।