ऊना में बढ़ रहा नशा तस्करों का कारोबार?  2024-25 के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

जागरण संवाददाता, गगरेट। ऊना जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और 2024-25 के थाना-वार आंकड़े कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दोनों वर्षों में मामलों की संख्या लगभग समान रही, लेकिन नशीले पदार्थों की मात्रा में बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि नशे का नेटवर्क अब भी पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है।

क्या कहते हैं आंकडे? थाना-वार आंकड़ों के अनुसार, जिले में वर्ष 2024 में कुल 105 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 168 आरोपी गिरफ्तार हुए। वहीं वर्ष 2025 में अब तक 103 मामले दर्ज हुए हैं और 156 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों वर्षों में करीब-करीब सब कुछ समान रहा, बस पकड़ी गई खेप की मात्रा बढ़ गई है।

ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि नशे का कारोबार नियंत्रण में आया है, बल्कि अब तो खेप बढ़ रही है। यह घटना बताती है कि चिट्टे का साम्राज्य कम होने की बजाय बढ़ रहा है। चिट्टा पकड़ने में कौन आगे? चिट्टा पकड़ने के मामलों में पिछले साल थाना गगरेट नंबर वन पर था, लेकिन इस बार सदर थाना ऊना ने सबसे ज्यादा नशीले पदार्थ की बरामदगी की है। वहीं, चिंतपूर्णी थाना में पिछले वर्ष भी सबसे कम मामलें पकड़े और इस वर्ष भी पिछड़ गया है।

ऊना सदर थाना: वर्ष 2024 में ऊना सदर में 21 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 27 हो गई। चिट्टे की बरामदगी भी 146.710 ग्राम से बढ़कर 163.827 ग्राम पहुंच गई है, जिससे यह थाना क्षेत्र नशे का बड़ा केंद्र बना हुआ है।

गगरेट थाना: गगरेट में 2024 में 22 मामले दर्ज हुए थे, जो 2025 में घटकर 19 रह गए। हालांकि, चिट्टे की बरामदगी 117.711 ग्राम से बढ़कर 208.896 ग्राम हो गई। यह संकेत देता है कि मामलों की संख्या कम हुई, लेकिन तस्करी का स्तर ऊंचा हुआ है।