भगवान शिव जी पर 'आपत्तिजनक' टिप्पणी करने वाले डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई, HC ने खारिज की अग्रिम जमानत

Objectionable comment Lord Shiva case हिमाचल प्रदेश के रहने वाले एक डॉक्टर ने हाल ही में भगवान शिव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद डॉक्टर की हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू एकता मंच के संयोजक चंदन शर्मा ने अदालत के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है।

भगवान शिव पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार

