हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करेगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब चंडीगढ़ बना था तब कहा गया था कि इसमें 7.19 प्रतिशत हिस्सा हिमाचल का है।

'लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, जनता हमारे पक्ष में करेगी वोट'- ऊना में बोले डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री

ऊना, जागरण संवाददाता। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है। सरकार व संगठन संयुक्त रूप से फील्ड में उतरेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी क्योंकि कांग्रेस सरकार जनता की सरकार है और उसके हित में लिए निर्णय ले रही है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुख्यमंत्री उचित समय पर निर्णय करेंगे। शनिवार को जारी प्रेस बयान में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के जो पड़ोसी राज्यों के साथ मसले हैं, उनको प्रदेश सरकार उठा रही है क्योंकि हम गंभीरता से उन मसलों को हल करना चाहते हैं। ये मसले कई वर्षों से हल नहीं हुए हैं। चंडीगढ़ पर पंजाब अपना अधिकार बताए, उस पर हमें आपत्ति नहीं है लेकिन जब चंडीगढ़ बना था तब कहा गया था कि इसमें 7.19 प्रतिशत हिस्सा हिमाचल का है। हम इस अधिकार को लेकर रहेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभी शानन प्रोजेक्ट की लीज खत्म हो रही है तो हिमाचल में यह प्रोजेक्ट शिफ्ट होना है। प्रदेश के अधिकार लेने के लिए हरसंभव लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की कमेटी बनी है। यह कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। 'आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए लगाया जल उपकर' डिप्टी सीएम ने कहा कि हम अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वाटर सेस (जल उपकर) लगाया है। बहुत सी कंपनियां देने के लिए तैयार हैं, हम कंपनियों से वार्ता करने को तैयार हैं। केंद्र ने बीबीएमबी से पानी उठाने के लिए एनओसी की शर्त हिमाचल के लिए खत्म की है। यह अच्छा निर्णय है। अब हम अपना पानी प्रयोग कर सकते हैं। 'सेब पर आयात शुल्क कम करने से बागवानों को होगा नुकसान' मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि हिमाचल के सेब का रस हर जूस के उत्पाद में प्रयोग होना चाहिए। अब विदेश गए तो विदेशी सेब का आयात शुल्क कम कर दिया। ऐसे में हिमाचल के बागवानों को नुकसान होगा। प्रदेश सरकार यह मसला केंद्र के समक्ष उठाएगी।

Edited By: Rajat Mourya