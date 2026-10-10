CJP प्रदर्शन के कारण हिमाचल आने वाली वंदे भारत सहित 4 ट्रेन लेट, इंदौर एक्सप्रेस ढाई घंटे देरी से पहुंची

संवाद सूत्र, रक्कड़ (ऊना)। हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना के रेलवे स्टेशनों की ओर आने वाली चार ट्रेन शनिवार को निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं। ट्रेनों की लेटलतीफी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें सबसे अधिक देरी इंदौर से ऊना आने वाली द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस में दर्ज की गई। बताया जा रहा है सीजेपी प्रदर्शन के कारण यह अव्यवस्था हुई।



इंदौर से ऊना आने वाली इस ट्रेन के ऊना स्टेशन पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 8:35 बजे है, लेकिन यह ट्रेन ढाई घंटे की देरी से सुबह 11:10 बजे स्टेशन पर पहुंची।

वंदे भारत एक्सप्रेस भी लेट वहीं, नई दिल्ली से अंब अंदौरा के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी निर्धारित समय पर नहीं पहुंची। यह ट्रेन ऊना स्टेशन पर सुबह 10:36 बजे पहुंचने के बजाय 50 मिनट की देरी से आई। इसके अंतिम स्टेशन अंब अंदौरा पर पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 11:10 बजे है, जबकि ट्रेन वहां 43 मिनट विलंब से पहुंची।