हिमाचल: मां चिंतपूर्णी के श्रद्धालुओं के साथ धोखा! यूट्यूब-चैनल पर फर्जी QR कोड लगाकर ठगे रुपये; पुलिस ने शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, चिंतपूर्णी। मां चिंतपूर्णी मंदिर न्यास के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल से वीडियो शेयर करके एक व्यक्ति ने अपने चैनल पर क्यूआर कोड स्कैनर लगा दिया। कुछ श्रद्धालुओं ने इसे मंदिर न्यास का अधिकृत भुगतान विकल्प समझकर राशि भेज दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर अधिकारी ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने पुलिस के समक्ष अपनी गलती मानी है। आरोपित ने श्रद्धालुओं के 1700 रुपये अपने खाते से मंदिर न्यास के खाते में जमा करवा दिए हैं। पुलिस कॉपीराइट कंटेंट के एंगल से भी जांच कर रही है।