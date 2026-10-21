हिमाचल: श्मशानघाट में 5 जिंदगियों पर 'तंत्र-मंत्र'! तस्वीरों को सफेद कपड़े में लपेटकर ठोकी कीलें; BJP नेता की फोटो भी शामिल

संवाद सहयोगी, चिंतपूर्णी। नारी-चिंतपूर्णी पंचायत में मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब वार्ड नंबर-पांच स्थित श्मशानघाट में पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तस्वीरें मिलीं।

तस्वीरें सफेद कपड़े में लिपटी थीं और प्रत्येक पर तीन-तीन कीलें ठोंकी गई थीं। मौके पर अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी रखी थी।

तस्वीरें किसने और किस उद्देश्य से वहां रखीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। नारी गांव के वार्ड नंबर-तीन के कारोबारी एवं युवा भाजपा नेता सुनीश डढवाल ने बताया कि मिली तस्वीरों में उनकी तस्वीर भी शामिल है। उनकी तस्वीर इंटरनेट मीडिया से लेकर उसका प्रिंट निकलवाया गया है। उन्होंने कहा कि वह पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे।