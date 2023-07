Himachal: माँ चिंतपूर्णी के दरबार में पत्नी संग बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने लगाई हाजिरी, सेल्फी लेने उमड़े लोग

Govinda हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित माँ चिंतपूर्णी के दरबार में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अपनी धर्मपत्नी सुनीता के साथ माँ की पावन पिंडी के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रशासन और पुजारी वर्ग ने उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं जब लोगों ने उन्हें देखा तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान उन्होंने कहा...

Himachal: माँ चिंतपूर्णी के दरबार में पत्नी संग बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने लगाई हाजिरी, सेल्फी लेने उमड़े लोग : जागरण

चिंतपूर्णी, जागरण संवाददाता: शनिवार को माँ चिंतपूर्णी के दरबार में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अपनी धर्मपत्नी सुनीता के साथ माँ की पावन पिंडी के दर्शन करने पहुंचे और मां की पावन पिंडी के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद लिया। प्रशासन और पुजारी वर्ग द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। बारीदार सभा के प्रधान रविन्द्र छिंदा, सचिन कालिया, रोहन कालिया ने उनकी हाजिरी मां के चरणों में विधिवत रूप से लगवाई। उन्होंने माता की चुनरी उनको भेंट स्वरुप दी। उन्होंने हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। मंदिर में आए श्रद्धालुओं को गोविंदा दिखे तो हजूम उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़ा। मन्नत पूरी होने पर धन्यवाद करने माँ के दरबार आए दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माता के दरबार में उन्होंने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई है। इस कारण वह आज उनका धन्यवाद करने माँ के दरबार आए है। उन्होंने कहा माता की अपार कृपा है और उनका दिल यह बार-बार कहता हैं कि कब माता के चरणों में पहुंच जाऊं। माता के चरणों में आकर ऐसी अनुभूति का अहसास होता है कि जैसे स्वर्ग में आ गया हूं। जब तक जीवन की नैया चलेगी, तब तक माता चिंतपूर्णी जी के चरणों में हाजिरी लगवाने आता रहूंगा।

