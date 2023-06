Himachal News: अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा- भ्रष्टाचार से भरा है दामन इनका

Anurag Thakur targeted the meeting of the opposition अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को सैंसोवाल गांव में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत हरोली भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन सुना। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता का कांग्रेस से विश्वास उठ चुका है और विपक्षी एकता एक दिन भी एक सुर में नहीं बोल पाई।