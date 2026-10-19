हिमाचल: अंब के महाराणा प्रताप कॉलेज की वेबसाइट पर साइबर हमला, छात्रों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी

संवाद सहयोगी, अंब। जिला ऊना के महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय अंब की आधिकारिक वेबसाइट पर अज्ञात साइबर अपराधियों ने हमला कर अनधिकृत सामग्री के साथ-साथ सट्टेबाजी व कैसीनो से जुड़े संदिग्ध लिंक अपलोड कर दिए हैं। मामला संज्ञान में आते ही महाविद्यालय प्रशासन तुरंत हरकत में आया और सुरक्षा के मद्देनजर छात्रों, अभिभावकों व कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी की है।

कॉलेज प्रशासन ने सभी हितधारकों से अपील की है कि जब तक वेबसाइट को पूरी तरह सुरक्षित और बहाल नहीं कर लिया जाता, तब तक इसका उपयोग न करें। हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति प्रवेश, फीस भुगतान, छात्रवृत्ति आवेदन या किसी फार्म को भरने के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल न करे।