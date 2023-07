Himachal News: ऊना में पशुशाला में लगी भीषण आग, चपेट में आया घर; बाल-बाल बचे सो रहे लोग

Himachal News घर में लगी आग को देखकर आसपास क लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल केंद्र अंब से परिशामक गणेश दत्त राजेश कुमार और राजीव कुमार और गृहरक्षक गोल्डी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। आग की घटना में घर के मालिक जोगिन्द्र को करीब 80 हजार रुपये का नुकसान का अनुमान है।

आग की चपेट में आकर घर का बरामदा और कमरा भी जलकर राख।

