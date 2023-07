हिमाचल की सोलन सब्जी मंडी में टमाटर के क्यों बढ़े दाम? यही रहा रेट तो किसान हो जाएंगे मालामाल

Tomato in Solan Vegetable Market सोलन सब्जी मंडी में शनिवार को हिम सोना ए ग्रेड का टमाटर 87 रूपये प्रतिकिलो के हिसाब से बिका है। शनिवार को सोलन मंडी में टमाटर की क्रेट की संख्या भी बढ़ी है। इस दौरान करीब पांच हजार क्रेट मंडी में बिकने के लिए आई हैं। यदि इसी प्रकार रेट रहा तो इस वर्ष सोलन का टमाटर किसानों को मालामाल कर सकता है।

हिमाचल की सोलन सब्जी मंडी में टमाटर के क्यों बढ़े दाम?

सोलन, जागरण संवादददाता। सोलन सब्जी मंडी में टमाटर का रेट लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को हिम सोना ए ग्रेड का टमाटर 87 रूपये प्रतिकिलो के हिसाब से बिका है। देश के कई राज्यों के व्यापारी सोलन मंडी में टमाटर खरीदने के लिए आ रहे हैं। बीते एक सप्ताह में टमाटर का रेट 66 रूपये प्रतिकिलो से बढ़कर 87 रूपये प्रतिकिलो तक जा पहुंचा है। पूरे देश में हिमाचली टमाटर की डिमांड यह पहला मौका है जब टमाटर के इतने अच्छे दाम किसानों को मिले हैं। देश के बेंगलूरू को छोड़ कर देश के किसी भी राज्य में इन दिनों टमाटर की पैदावार नहीं होती है। यही वजह है कि हिमाचली टमाटर की डिमांड पूरे देश में है। उत्तर भारत सहित राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश में भी हिमाचल का हिम सोना सप्लाई हो रहा है। इन राज्यों से भी व्यापारी मंडी में पहुंच रहे हैं। पंजाब व हरियाणा में टमाटर का सीजन समाप्त शनिवार को सोलन मंडी में टमाटर की क्रेट की संख्या भी बढ़ी है। इस दौरान करीब पांच हजार क्रेट मंडी में बिकने के लिए आई हैं। अब तक करीब 25 हजार क्रेट मंडी में पहुंच चुकी हैं। टमाटर का सीजन अभी शुरू हुआ है। करीब आठ लाख क्रेट सोलन मंडी में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सितंबर माह के पहले सप्ताह तक टमाटर का सीजन चलता है। सोलन का टमाटर किसानों को कर सकता है मालामाल यदि इसी प्रकार रेट रहा तो इस वर्ष सोलन का टमाटर किसानों को मालामाल कर सकता है। मार्किट कमेटी सोलन के सचिव रविंद्र शर्मा का कहना है कि रेट में इसलिए ईजाफा हो रहा है क्योंकि अन्य राज्यों में टमाटर का उत्पादन नहीं हो रहा है। पंजाब व हरियाणा में टमाटर का सीजन समाप्त हो चुका है।

