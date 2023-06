Solan भारी बरसात के कारण टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सोलन सब्जी मंडी में वीरवार को यानी आज टमाटर 71.87 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों ने खरीदा है। वहीं बात करें बल्ह घाटी की तो वहां 20 किलो की पैकिंग वाला टमाटर का एक क्रेट 1500 रुपये में बिका है।

सोलन सब्जी मंडी में फिर बढ़ा टमाटर का रेट

जागरण संवाददाता, सोलन। भारी बरसात के कारण टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में वीरवार को टमाटर के दाम एक फिर से बढ़ने लगा है। वीरवार को इस सीजन में टमाटर सबसे अधिक रेट पर बिका है। टमाटर 71.87 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों ने खरीदा है। बीते दिन टमाटर के रेट में हल्की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं, बल्ह घाटी में 20 किलो की पैकिंग वाला टमाटर का एक क्रेट 1500 रुपये में बिका है। वहीं, मंडी में एक किलो टमाटर 75 रुपये में बिक रहा है। 100 रूपए प्रतिकिलो बिक सकता है टमाटर बुधवार को 62 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से टमाटर बिका था। इसके बाद लग रहा था कि अब रेट कम हो सकता है, लेकिन वीरवार को पहले से भी कहीं अधिक रेट पर टमाटर बिका है। टमाटर के रेट का असर बाजार में भी नजर आएगा। मार्किट में अब टमाटर 90 रूपए प्रति किलो तक बिक सकता है। इस वर्ष टमाटर का रेट शतक की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में बाजार में टमाटर 100 रूपए प्रतिकिलो तक बिक सकता है। टमाटर की अर्ली वैराईटी लगाने वाले किसानों को हुआ फायदा टमाटर का रेट बढ़ने का सबसे अधिक लाभ ऐसे किसानों को हुआ है जिन्होंने टमाटर की अर्ली वैराईटी लगाई थी। मार्च माह के अंत में लगाया गया टमाटर इन दिनों मंडी में पहुंच रहा है। जबकि जिन किसानों ने 15 अप्रैल के बाद टमाटर लगाया है वह अभी 15 दिन के बाद मंडी में पहुंचेगा। मार्किट कमेटी के सचिव रविंद्र शर्मा का कहना है कि अब टमाटर का सीजन आगे बढ़ रहा है तथा अधिक मात्रा में टमाटर आना शुरू हो जाएगा। मंडी में पहुंच चुकी है 14 हजार टमाटर की क्रेट उन्होंने कहा कि हो सकता है इसके बाद रेट में थोड़ी गिरावट आए। अभी तक मंडी में करीब 14 हजार क्रेट टमाटर की पहुंची हैं, जबकि पूरे सीजन में करीब आठ से दस लाख क्रेट मंडी में बिकने के लिए आती है।

Edited By: Preeti Gupta