    सोलन पुलिस ने बाइक सवार का किया 10,000 रुपये का चालान, सड़क पर तेज आवाज में ओवरस्पीड दौड़ा रहा था मोटरसाइकिल

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    सोलन पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एक बाइक सवार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। युवक तेज गति से बाइक चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। बाइक का साइलेंसर भी खराब पाया गया। पुलिस ने बताया कि यह अभियान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी रहेगा।

    सोलन पुलिस ने तेज रफ्तार बाइक सवार का चालान किया। सौजन्य पुलिस

    जागरण संवाददाता, सोलन। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में पुलिस की ओर से यातायात नियमों की उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 31 अक्टूबर को यातायात पुलिस की एक टीम सोलन शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए गश्त पर थी।

    सड़क पर तेज आवाज में ओवरस्पीड दौड़ा रहा था बाइक

    इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि सोलन बाईपास सब्जी मंडी के आसपास एक हरे रंग की बाइक को उसका चालक अत्यधिक तेज रफ्तार और तेज आवाज में चला रहा है।

    दिल्ली निवासी युवक के पास नहीं था लाइसेंस 

    सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त बाइक की तलाश की और उसे पुराने बस स्टैंड के समीप रोका। पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम प्रवीण कुमार पुत्र सुरेश चंद, निवासी शशि गार्डन, मयूर विहार, नई दिल्ली बताया। जब उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया तो वह पुलिस के समक्ष पेश नहीं कर सका।

    साइलेंसर भी डिफेक्टिव पाया गया

    बाइक की जांच के दौरान उसका साइलेंसर डिफेक्टिव पाया गया। इस पर पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) (डिफेक्टिव साइलेंसर) एवं धारा 181 (बिना ड्राइविंग लाइसेंस) के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त बाइक सवार पर ₹10,000 का चालान किया।

    पुलिस को लगातार ओवरस्पीडिंग की शिकायतें मिल रहीं

    पुलिस के अनुसार, हाल ही में शहर व आसपास के क्षेत्रों से यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई बाइक सवार अत्यधिक गति से बाइक चलाते हैं, जिनके साइलेंसर से अत्यधिक आवाज निकलती है और वे सड़कों पर खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी भी करते हैं। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस पर पुलिस ने ऐसे चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान शुरू किया है। 

    जारी रहेगी यह कार्रवाई : एसपी

    एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि इस तरह के वाहनों व चालकों पर कार्रवाई का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि सड़क सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

