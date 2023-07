Solan News: परवाणू-शिमला राष्ट्रीय मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू, सड़क टूटने से बंद था यातायात

Solan News रवाणू-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 05 को चक्की मोड़ के पास गुरुवार सुबह सवा सात बजे वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया। यहां पर वाहनों को एक तरफा बारी-बारी से भेजा जा रहा है। बता दें कि फोरलेन की एक लेन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी।

परवाणू-शिमला राष्ट्रीय मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू

सोलन, संवाद सहयोगी। परवाणू-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 05 को चक्की मोड़ के पास गुरुवार सुबह सवा सात बजे वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया है। यहां पर वाहनों को एक तरफा बारी-बारी से भेजा जा रहा है। पहले शिमला से परवाणू की ओर जाने वाले यातायात को भेजना शुरू किया गया है। गौरतलब है कि फोरलेन की एक लेन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। क्यों हुआ था बंद? बीती बुधवार रात 11 बजे से परवाणू-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग को चक्की मोड़ के पास सड़क का कार्य करने के लिए बंद किया गया था। उसके बाद सभी तरह के वाहनों की आवाजाही यहां पर रोक दी गई थी। सड़क को चौड़ा करने के कार्य के दौरान बीती रात बारिश होने के कारण सड़क का कार्य रोकना पड़ा था। इस स्थान पर पहाड़ी से भूस्खलन होने से काफी मलबा सड़क पर गिरने से एनएच पूरी तरह बंद हो गया था। फोरलेन को सुचारू करने के लिए निर्माण कर रही ग्रिल कंपनी प्रयासरत है। चक्की मोड़ और टीटीआर चौक पर रोके गए थे वाहन शिमला की तरफ आने वाले यातायात को टीटीआर चौक परवाणू पर जबकि शिमला से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले यातायात को चक्की मोड़ के समीप रोका गया था। इससे राष्ट्रीय उच्च मार्ग की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं थी। जाम में फंसकर पार्टकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहनों की आवाजाही के लिए खतरनाक हुआ एनएच का ये हिस्सा गौरतलब है कि जिस स्थान पर परवाणू से शिमला की ओर पहाड़ी की साइड से जाने वाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग की लेन तंबू मोड़ व चक्की मोड़ के बीच भूस्खलन से बार बार अवरूद्ध हो रही है जबकि उसी स्थान पर दूसरी ओर शिमला से परवाणू की ओर आने वाली लेन का काफी हिस्सा गिर चुका है। सड़क में दरारें पड़ने से यह स्थान वाहनों की आवाजाही के लिए काफी खतरनाक हो गया है।

