Solan News: आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए ड्रोन तकनीक का होगा उपयोग, शामती में अब तक 65 लाख की राशि प्रदान

भारी वर्षा से प्रभावित व्यक्तियों का उचित पुनर्वास करने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डाॅ. धनीराम शांडिल ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रभावितों को समय पर राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार दिन-रात कार्य किया जा रहा है।

आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए ड्रोन तकनीक का होगा उपयोग, शामती में अब तक 65 लाख की राशि प्रदान

Your browser does not support the audio element.

सोलन, संवाद सूत्र। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डाॅ. धनीराम शांडिल ने कहा कि भारी वर्षा से प्रभावित व्यक्तियों का उचित पुनर्वास करने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को समय पर राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार दिन-रात कार्य किया जा रहा है। डाॅ. शांडिल सोलन के शामती में भारी वर्षा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि एवं राशन किट प्रदान कर रहे थे। डाॅ. शांडिल ने इस अवसर पर शामती में भारी वर्षा से प्रभावित परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार लगभग 27.50 लाख रुपए की राशि वितरित की। 105 परिवारों को दिए गए 65 लाख रुपए उन्होंने कहा कि शामती में अभी तक 105 प्रभावित परिवारों को 65 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि इसमें से 60 परिवारों को पूर्व में भी लगभग 37 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में अभी तक आपदा प्रभावित परिवारों को 1.18 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की गई है। सहायता पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग डाॅ. शांडिल ने कहा कि जिला में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का पूरा आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रभावितों को यथा संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में भारी वर्षा से हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित क्षेत्रों को सहायता पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

Edited By: Nidhi Vinodiya