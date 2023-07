Solan News: कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर सपरून में फोरलेन का डंगा गिरा, पहाड़ी पर बने मकान पर आई दरारें

Solan News कालका-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सपरून में लगा डंगा सोमवार को ढह गया है। इस डंगे के ढहने से पहाड़ी पर बने मकान में दरारें आ गई है। प्रशासन द्वारा इस भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है जिसके बाद इसमें रह रहे दो परिवारों ने मकान को खाली कर दिया है। 6 वर्ष में आरसीसी का यह डंगा जवाब दे गया।

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर सपरून में फोरलेन का डंगा गिरा, पहाड़ी पर बने मकान पर आई दरारें

