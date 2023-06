Solan: BBN में FSSAI की छह टीमें कर रहीं न्यूट्रास्युटिकल कंपनियों की जांच, कंपनी के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

Himachal Pradesh सोलन में बीबीएन में एफएसएसएआइ की छह टीमें न्‍यूट्रास्‍युटिकल कंपनियों की जांच कर रहीं हैं। जिन कंपनियों में नियमों के अनुसार फूड सप्लीमेंट नहीं बन रहे हैं वहां से सैंपल भरे जा रहे हैं। सैंपल की रिपोर्ट यदि फेल पाई जाती है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एफएसएसएआइ की टीम कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक कर रही है।

BBN में FSSAI की छह टीमें कर रहीं न्यूट्रास्युटिकल कंपनियों की जांच

Your browser does not support the audio element.

बद्दी (सोलन), संवाद सूत्र: सोलन जिले के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) स्थित न्यूट्रास्युटिकल कंपनियों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने सख्ती कर दी है। देशभर में संचालित कई न्यूट्रास्युटिकल कंपनियों की ओर से निर्मित नकली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए शुरू निगरानी अभियान के दूसरे चरण में प्राधिकरण की छह टीमें बीबीएन में हर कंपनी का निरीक्षण कर रही हैं। कंपनियों में नियमों के अनुसार फूड सप्‍लीमेंट नहीं बन रहे जिन कंपनियों में नियमों के अनुसार फूड सप्लीमेंट नहीं बन रहे हैं, वहां से सैंपल भरे जा रहे हैं। सैंपल की रिपोर्ट यदि फेल पाई जाती है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने सात से नौ जून तक अभियान के पहले चरण के दौरान सोलन जिले के बद्दी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित न्यूट्रास्युटिकल कंपनियों से 111 सैंपल भरे थे। एफएसएसएआइ की टीम कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक कर रही है। जांच में सामने आया है कि बीबीएन की अधिकतर न्यूट्रास्युटिकल कंपनियां बड़ी कंपनियों के उत्पाद बना रही हैं। फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रदेश सचिव अनिल मलिक व प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि न्यूट्रास्युटिकल कपंनियों की जांच होना अच्छा है। इससे उद्योगों को आपत्ति नहीं है। दैनिक जागरण ने उठाया था मामला दैनिक जागरण द्वारा फूड सप्लीमेंट की आड़ में नकली दवाओं के उत्पादन का मामला उठाने के बाद एफएसएसएआइ ने हिमाचल में न्यूट्रास्युटिकल कपंनियों की जांच के लिए निगरानी अभियान शुरू किया है। हिमाचल में करीब 300 न्यूट्रास्युटिकल कंपनियां फूड एंड हेल्थ सप्लीमेंट बना रही हैं। इनमें से लगभग 280 कंपनियां बीबीएन में हैं। इनमें आयरन, फालिक एसिड, कैल्शियम व मल्टी विटामिन की टेबलेट व सिरप बनाए जा रहे हैं। बीबीएन में तीन न्यूट्रास्युटिकल कंपनियों में नकली दवाएं बनाने के मामले सामने आए थे।

Edited By: Himani Sharma