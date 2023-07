नौणी विश्वविद्यालय में सीखें Wine Making, 12 हफ्तों के वोकेशनल कोर्स के लिए एडमिशन शुरू; ऐसे करें आवेदन

Wine Making Course अगर आप वाइन मेकिंग में दिलचस्पी रखते हैं और इसका डिप्लोमा करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की नौणी विश्वविद्यालय में अब वाइन मेकिंग कोर्स शुरू होने वाला है। यूनिवर्सिटी ने 12 हफ्तों के वोकेशनल कोर्स के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें।

नौणी विश्वविद्यालय में सीखें Wine Making, 12 हफ्तों के वोकेशनल कोर्स के लिए एडमिशन शुरू

