हिमाचल: नालागढ़-रंडाला बस सेवा फिर से शुरू, 12 पंचायतों में खुशी का माहौल; कोरोना काल में हो गया था बंद

जागरण संवाद केंद्र, नालागढ़। कोरोना काल में बंद नालागढ़-स्वारघाट-गलौट-रंडाला बस सेवा को आखिरकार दोबारा शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को विधायक हरदीप बावा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

लंबे समय बाद बस सेवा बहाल होने से 12 पंचायतों के विद्यार्थियों, कर्मचारियों, ग्रामीणों को राहत मिलेगी। विधायक ने कहा कि जनता की सुविधा और जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए जनसेवा का सिलसिला आगे भी जारी रखा जाएगा।

विधायक ने रजवहन गांव में सड़क निर्माण को लेकर भी लोगों से भूमि विभाग के नाम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही संबंधित भूमि विभाग के नाम होगी, सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। क्षेत्रवासियों की मांग पर विधायक ने आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी रजवहन के निर्माण कार्य के लिए तीन लाख रुपये देने की घोषणा भी की।