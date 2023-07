कसौली-धर्मपुर सड़क पर वैकल्पिक मार्ग का कार्य शुरू, लोगों को मिलेगी राहत; MLA बोले- होटल मालिकों को हुआ नुकसान

कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि इस मुख्य सड़क के बंद होने से जहां कसौली से सोलन व धर्मपुर को आवाजाही के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं इस सड़क पर स्थित अनेकों होटलों में भी कारोबार प्रभावित होने से होटल व्यवसायियों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है।

कसौली-धर्मपुर सड़क पर वैकल्पिक मार्ग का कार्य शुरू, लोगों को मिलेगी राहत

सोलन, संवाद सहयोगी। बीते दिनों हुई भारी बारिश से धर्मपुर-कसौली वाया पाईनग्रोव स्कूल सड़क मार्ग के टूटने के कारण लोगों को आवाजाही के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि धर्मपुर-कसौली वाया लॉरेंस स्कूल सनावर सड़क भी भारी बारिश में कई जगह धंस चुकी है, जिससे उस पर भी बसों की आवाजाही नहीं हो रही है। हालांकि, अब लोक निर्माण विभाग कसौली मंडल ने धर्मपुर-कसौली वाया पाईनग्रोव स्कूल सड़क मार्ग के टूटने वाले स्थान पर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करना मंगलवार से शुरू कर दिया। 'होटल व्यवसायियों को हुआ काफी नुकसान' कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि इस मुख्य सड़क के बंद होने से जहां कसौली से सोलन व धर्मपुर को आवाजाही के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं, इस सड़क पर स्थित अनेकों होटलों में भी कारोबार प्रभावित होने से होटल व्यवसायियों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी कर इस सड़क पर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। वैकल्पिक मार्ग बनने से लोगों को आवाजाही में आसानी होगी। लोक निर्माण विभाग उपमंडल कसौली के सहायक अभियंता विशाल भारद्वाज ने कहा कि धर्मपुर-कसौली वाया पाईनग्रोव स्कूल सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से के पास वैकल्पिक मार्ग के निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। जल्द ही इस पर आवाजाही की सुविधा मिलेगी।

