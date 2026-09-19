मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना: हिमाचल के गरीब परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली, ₹1500 पेंशन 

संवाद सहयोगी, सोलन। हमारी सरकार प्रदेश के अति गरीब परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी।

यह बात स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय कंडाघाट में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना में नए लाभार्थियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोई भी परिवार अभाव में न रहे और हर व्यक्ति सम्मान एवं गरिमा के साथ अपने जीवन का निर्वहन कर सके। इस तरह अब तक कंडाघाट विकास खंड में 798 व सोलन विकास खंड के 713 परिवारों को अपना परिवार सुखी परिवार से जोड़ा जा चुका है।

योजना से जुड़े लोगों को मिलेंगे ये लाभ उन्होंने कहा कि इन सभी पात्र परिवारों को हिमकेयर, सहारा योजना, स्वरोजगार के साधन, आवास सहायता, सस्ता राशन, 300 यूनिट निःशुल्क बिजली, पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मासिक और समय पर पेंशन जैसी सुविधाओं की पक्की सुरक्षा लगभग प्रदेश के दो लाख अति निर्धन लोगों को दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पात्र परिवार 20 सितंबर तक अधिकृत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने इस अवसर पर जन समस्याएं भी सुनीं और इनके निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी सोलन मंजुला कंवर ने अवगत करते हुए कहा कि बेसहारा, वृद्धजन, विधवा, तलाकशुदा, विकलांग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग तथा जिन परिवारों की वार्षिक आय 75 हजार रुपये या इससे कम हो, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पात्र लोग विकलांगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति व स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

खंड विकास अधिकारी कंडाघाट ओमप्रकाश शर्मा ने इससे पूर्व मुख्यातिथि का स्वागत कर कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी।