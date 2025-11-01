Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: नालागढ़ में महिला के कान से सोने की बालियां खींचकर फरार हुए स्नैचर, लहूलुहान बुजुर्ग पहुंचाईं अस्पताल

    By Suneel Kumar Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:14 PM (IST)

    नालागढ़ के राजपुरा में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसके कान से सोने की बालियां छीन लीं। महिला गुरुद्वारा से लौट रही थी जब यह घटना हुई। शोर मचाने पर बदमाश एक बाली लेकर फरार हो गए, जिससे महिला घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नालागढ़ में बाइक सवार स्नेचर महिला की बालियां छीनकर फरार हो गए। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, नालागढ़। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। नालागढ़ के राजपुरा में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज झपटमारी की वारदात सामने आई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार स्नैचरों ने एक बुजुर्ग महिला को लहूलुहान कर दिया।

    इस घटना में महिला के कान में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुद्वारा से लौट रही थी महिला

    जानकारी के अनुसार राजपुरा निवासी सुरेंद्र कौर सुबह करीब छह बजे गुरुद्वारा साहिब माथा टेककर घर लौट रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। 

    मुंह दबाकर कान की बालियां निकाली

    बाइक सवार एक युवक नीचे उतरा और महिला का मुंह दबाकर कान की बालियां निकालने का प्रयास करने लगा। जब महिला ने शोर मचाया तो युवक एक कान की सोने की बाली खींचकर फरार हो गया। इस घटना में महिला का कान बुरी तरह घायल हो गया। 

    परिवार ने अस्पताल पहुंचाई महिला

    परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके कान में तीन से चार टांके लगाने पड़े। घटना के बाद से राजपुरा और आस-पास के क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: सर्दी की शुरुआत के साथ शिमला शहर में पहुंचने लगे तेंदुए, बच्चे पर हमले के बाद अब घर में घुसा खूंखार; CCTV में कैद 

    पुलिस ने तेज की मामले की जांच

    उधर, थाना नालागढ़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी नालागढ़ भीष्म ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: पुलिस के पास पहुंचा लापता कुत्ते के मालिकाना हक का विवाद, मालिक और देखभाल करने वालों को देख उलझन में पड़ा डॉगी 

    यह भी पढ़ें: Shimla News: सेब कारोबारी से 45 लाख रुपये की ठगी, भुगतान मांगने पर दी जान से मारने की धमकी 