हिमाचल: नालागढ़ में महिला के कान से सोने की बालियां खींचकर फरार हुए स्नैचर, लहूलुहान बुजुर्ग पहुंचाईं अस्पताल

जागरण संवाददाता, नालागढ़। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। नालागढ़ के राजपुरा में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज झपटमारी की वारदात सामने आई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार स्नैचरों ने एक बुजुर्ग महिला को लहूलुहान कर दिया।



इस घटना में महिला के कान में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

गुरुद्वारा से लौट रही थी महिला जानकारी के अनुसार राजपुरा निवासी सुरेंद्र कौर सुबह करीब छह बजे गुरुद्वारा साहिब माथा टेककर घर लौट रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। मुंह दबाकर कान की बालियां निकाली बाइक सवार एक युवक नीचे उतरा और महिला का मुंह दबाकर कान की बालियां निकालने का प्रयास करने लगा। जब महिला ने शोर मचाया तो युवक एक कान की सोने की बाली खींचकर फरार हो गया। इस घटना में महिला का कान बुरी तरह घायल हो गया।