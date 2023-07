Himachal News: बारिश के चलते कालका-शिमला हाईवे बंद, दूध ब्रेड की सप्लाई लेकर आ रही गाड़ियां परवाणु से वापिस

Heavy Rainfall in Himachal Pradesh मंगलवार को भी कालका-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद रहा। चंडीगढ़ से दूध ब्रेड लेकर आ रही गाड़ियों को परवाणु से वापिस भेज दिया गया। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लाउडस्पीकर से घोषणा की जा रही है कि सभी वाहन परवाणु से वापस लौट जाएं। हाईवे को खुलने में अभी चार से पांच घंटे लग सकते हैं।

सोलन, जागरण संवाददाता: मंगलवार को भी कालका-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद रहा। चंडीगढ़ से दूध, ब्रेड लेकर आ रही गाड़ियों को परवाणु से वापिस भेज दिया गया। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लाउडस्पीकर से घोषणा की जा रही है कि सभी वाहन परवाणु से वापस लौट जाएं। भारी मात्रा मे पहाड़ों से गिर रहा मलबा हाईवे को खुलने में अभी चार से पांच घंटे लग सकते हैं। कोटि, धर्मपुर, सनावारा तथा कुम्हाहट्टी के समीप काफी अधिक मात्रा में मलबा पहाड़ी से सड़क पर आ गया है जिसे जेसीबी से उठाने में काफी अधिक समय लग रहा है। सोमवार को भी दिन भर राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद रहा। हाईवे बहाली में आ सकती है दिक्कत हाईवे यातायात बंद होने की वजह से मंगलवार को सोलन व शिमला में दूध ब्रेड की सप्लाई भी नहीं पहुंची हैं। आसपास के वैकल्पिक मार्ग भी बंद होने की वजह से सभी प्रकार की सप्लाई ठप हो गई है। यदि मंगलवार को भी बारिश होती है तो हाईवे को बहाल करने में दिक्कत आ सकती है।

