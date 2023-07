हिमाचल के Kasauli में भूस्खलन, दो निर्माणाधीन भवन हुए क्षतिग्रस्त; किम्मूघाट-चक्की मोड़ सड़क भी बंद

हिमाचल के कसौली में शनिवार सुबह-सुबह भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के चलते एक भवन कई मीटर तक धंस गया। इसी के साथ दो अन्य निर्माणाधीन भवन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भूस्खलन के चलते किम्मूघाट-चक्की मोड़ सड़क भी बंद हो गई है। इस वर्ष हिमाचल में मानसून की बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। पिछले महीने के आखिर में हिमाचल में जमकर बरसात हुई और कई जिलों में भूस्खलन हुआ।

हिमाचल के कसौली में भूस्खलन, दो निर्माणाधीन भवन हुए क्षतिग्रस्त

Your browser does not support the audio element.

कसौली, संवाद सहयोगी। Kasauli Landslide हिमाचल की पर्यटन नगर कसौली में एक भवन कई मीटर तक धंस गया। इसी के साथ दो अन्य निर्माणाधीन भवन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भूस्खलन के चलते किम्मूघाट-चक्की मोड़ सड़क भी बंद हो गई है। बता दें कि इस वर्ष हिमाचल में मानसून की बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। पिछले महीने के आखिर में हिमाचल में जमकर बरसात हुई और कई जिलों में भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के चलते प्रदेश को करोड़ों रुपये की चपत लगी है। हालांकि, बारिश के मौसम में हिमाचल में भूस्खलन काफी आम बात है। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान हिमाचल के कई इलाकों में तेज वर्षा देखने को मिली है। लैंडस्लाइड की वजह से लगभग 45 सड़कें बंद की गई, जिसमें कालका-शिमला फोरलेन और धर्मपुर-कसौली भी शामिल हैं।

Edited By: Rajat Mourya