Himachal Heavy Rain: आसमान से आफत बन बरसी बारिश, शामती में मलबे के नीचे दबा दो मंजिला भवन; घरों को कराया खाली

सोमवार की रात को सोलन शहर के शामती क्षेत्र में आसमान से आफत बरसी है। अचानक से नाले में भारी मात्रा में मलबा व पानी का गया जिसके नीचे आने से दो मंजिला भवन ढह गया। जबकि इसके आलावा साईं मंदिर का गेट एक ट्रांसफार्मर बाइक व एक गाड़ी भी मलबे के नीचे दबी है। प्रशासन ने आसपास के आठ से दस भवनों खाली करवा दिया है।

आसमान से आफत बन बरसी बारिश, शामती में मलबे के नीचे दबा दो मंजिला भवन; घरों को कराया खाली

सोलन, जागरण संवाददाता। सोमवार की रात को सोलन शहर के शामती क्षेत्र में आसमान से आफत बरसी है। अचानक से नाले में भारी मात्रा में मलबा व पानी का गया जिसके नीचे आने से दो मंजिला भवन ढह गया। जबकि इसके आलावा साईं मंदिर का गेट, एक ट्रांसफार्मर, बाइक व एक गाड़ी भी मलबे के नीचे दबी है। प्रशासन ने आसपास के आठ से दस भवनों खाली करवा दिया है। इस घटना में मत्स्य विभाग के भवन को भी नुकसान पहुंचा है। सड़क पर मलबा आने की वजह से सोलन राजगढ़ मार्ग बंद हो गया है। मौके पर जेसीबी से मलबा हटाए जाने का कार्य जारी है। भारी मात्रा में आया पानी और मलबा जानकारी के अनुसार सोमवार को रात्रि करीब 2 बजे शामती साईं मंदिर के साथ लगते नाले में अचानक से भारी मात्रा में पानी व मलबा आ गया। खतरे को देखते हुए सोमवार को दिन में ही लोगों ने यहां आसपास के भवनों को खाली कर दिया था। शामती में रहने वाले सोहन लाल व नेक राम का भवन इस घटना में मलबे के नीचे दब कर गिर गया है। 500 मीटर लंबी पड़ी दरार बताया जा रहा है कि डम रोग में अचानक से भारी मात्रा में पानी आया और करीब 500 मीटर लंबी दरार यहां पर पड़ी है। दरार पड़ने के बाद पूरा मलबा शामती की तरफ पानी के साथ नीचे बह गया। एक बहुत बड़ी चट्टान राजगढ़ रोड़ पर आकर रुकी है। सैकड़ों लोग सोमवार की रात को सड़कों पर आ गए। आसपास रहने वाले लोगों ने पूरी रात सड़क पर ही बीताई है।

