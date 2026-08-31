हिमाचल: पानी का बहाव इतना तेज कि तिनके की तरह खुल गया लोहे का गेट, बहने लगे वाहन; परवाणू में बाढ़ का वीडियो वायरल

जागरण टीम, परवाणू सोलन। हिमाचल प्रदेश में जारी आफत की बारिश के बीच सोलन जिले के परवाणू (सेक्टर-2) से एक बेहद हैरान और डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर नदी की तरह बहते तेज पानी के सामने एक उद्योग का लोहे का गेट ताश के पत्तों की तरह खुलता नजर आया।



उद्योग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर लोहे के गेट को बंद रखने और पानी के दबाव को रोकने की भरसक कोशिश करते रहे, लेकिन पानी के भयानक हाइड्रोस्टेटिक दबाव के आगे इंसानी ताकत नाकाम साबित हुई और उफनता पानी पलक झपकते ही उद्योग परिसर में पहुंच गया।

बहने लगे दोपहिया वाहन पानी का बहाव व दबाव इतना ज्यादा था कि परिसर में खड़े दोपहिया वाहन भी बहने लग पड़े। कर्मचारियों ने गेट छोड़कर वाहनों को संभाला। हाईवे पर भी पहुंचा मलबा सोलन के परवाणू क्षेत्र में दो दिन पहले भारी बारिश हुई थी। इस दौरान शिमला-चंडीगढ़ हाईवे पर भी तेजी से पानी बहने लगा व मलबा भी आ गया। इस कारण सेब मंडी के पास यातायात बाधित हो गया।