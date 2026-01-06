हिमाचल में घर बनाना हुआ महंगा, सीमेंट के दामों में इजाफा, अब इतने रुपये में मिलेगी बोरी

जागरण संवाददाता, सोलन। हिमाचल में नए साल की शुरुआत में सीमेंट कंपनियों ने लोगों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश में सीमेंट के दाम में 10 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी कर दी है। दाम में बढ़ोतरी दो चरण में की गई है।

रविवार रात पांच रुपये और सोमवार रात फिर से पांच रुपये प्रति बोरी दाम बढ़ाए गए हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सीमेंट के दाम अलग-अलग हैं, जो किसी स्थान पर 380 रुपये प्रति बोरी है और कहीं इससे कम या अधिक भी है। ऐसे में अब मंगलवार को प्रति बोरी सीमेंट 10 रुपये महंगा मिलेगा। दाम में अचानक बढ़ोतरी से उपभोक्ता, भवन निर्माणकर्ता, ठेकेदार और रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों में रोष है।

दाम में इजाफा, समझ से परे खास बात यह है कि यह वृद्धि ऐसे समय में की गई है जब न तो कच्चे माल के दाम में कोई इजाफा हुआ है और न ही पेट्रोल-डीजल के दाम में। इसके बावजूद सीमेंट कंपनियों का दाम बढ़ाना लोगों को समझ से परे लग रहा है।