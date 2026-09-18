हिमाचल में BJP के प्रवक्ता विनय गुप्ता का निधन, राजीव बिंदल ने जताया दुख; नाहन से लड़ चुके थे विधानसभा चुनाव

जागरण संवाददाता, नाहन। सिरमौर भाजपा के वरिष्ठ, समर्पित और कर्मठ नेता विनय गुप्ता के निधन से भाजपा परिवार में शोक की लहर है। उनके निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गहरा दुःख व्यक्त किया है।

डॉ. बिंदल ने विनय गुप्ता के निधन को संगठन और सिरमौर जिले के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि उनका समर्पण, सेवाभाव और कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय जुड़ाव हमेशा स्मरणीय रहेगा। डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के बावजूद संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ।

वे लगातार संगठन की गतिविधियों से जुड़े रहे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहे। उनका सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व हर किसी को अपना बना लेता था। भाजपा प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके थे विधानसभा चुनाव बता दें कि विनय गुप्ता का भाजपा संगठन और सार्वजनिक जीवन से लंबा जुड़ाव रहा। वे नाहन विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में शामिल रहे और नाहन से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। वे अपनी पंचायत में तीन बार प्रधान रहने के साथ नाहन ब्लॉक समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे।

वर्ष 2018 में उन्हें सिरमौर भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उस समय वे जिला परिषद सदस्य और भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य भी रहे। जिलाध्यक्ष के रूप में भी विनय गुप्ता लंबे समय तक संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रहे। वर्ष 2023 में उन्हें दोबारा सिरमौर भाजपा की कमान सौंपी गई थी।

कई मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से रहे सक्रिय संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने और पार्टी की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही। बाद में वे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते रहे और नाहन व सिरमौर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से सक्रिय रहे।