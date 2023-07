Himachal Apple Season: रफ्तार पकड़ रहा सेब का सीजन, सोलन और परवाणू मंडी में पहुंची 79 हजार से अधिक पेटियां

Himachal Apple Season हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन रफ्तार पकड़ रहा है। सोलन और परवाणु सेब मंडी में एक सप्ताह के दौरान 79104 सेब की पेटियां पहुंची हैं। इन दिनों दोनों मंडियों में 5 से 7 हजार सेब की पेटियां आ रही है। प्रदेश के करसोग रोहडू ननखड़ी व कोटखाई का सेब मंडी में आना शुरू हो चुका है।

रफ्तार पकड़ रहा सेब का सीजन, सोलन और परवाणू मंडी में पहुंची 79 हजार से अधिक पेटियां

