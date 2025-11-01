Himachal News: बद्दी के फार्मा उद्योग में लगी आग, लाखों रुपये की मशीनरी जलकर राख

जागरण संवाददाता, बीबीएन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के गांव थाना स्थित नेप्च्यून लाइफ साइंस फार्मा उद्योग में शनिवार को आग लग गई। आग कंपनी के तीसरी मंजिल में पैकिंग एरिया में लगी जहां पर कच्चा व तैयार माल समेत लाखों रुपये की मशीनरी जलकर राख हो गई।

इस हादसे के दौरान कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है, इनमें से सात लोगों को गगन अस्पताल बददी में भर्ती किया गया है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि सभी लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हालांकि एक व्यक्ति को हैड इंजरी है। घायलों में उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश सहित हिमाचल के कर्मचारी शामिल हैं।

सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट बद्दी व नालागढ़ की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग ज्यादा फैलने पर कुछ निजी उद्योगों से भी फायर की गाड़ियां मंगवाई गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर डिपार्टमेंट को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यह आग उद्योग की तीसरी मंजिल पर लगी है और वहां जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं था, ऐसे में फायर डिपार्टमेंट ने तीसरी मंजिल बने भवन का खिड़की व शीशा तोड़कर अंदर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा रहा है।

देर शाम तक भी फायर डिपार्टमेंट की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी रही। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब तीन बजे अचानक फार्मा उद्योग की तीसरी मंजिल में आग लग गई। आग लगते ही उद्योग में काम करने वाले कामगार अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे।

इस दौरान प्रदीप कुमार निवासी छपरा बिहार, पूजा देवी मंडी हिमाचल, जूली उत्तर प्रदेश, वंदना उत्तर प्रदेश, ज्ञानदीप मध्य प्रदेश, गुंजन उत्तर प्रदेश अौर कोयल उत्तर प्रदेश को उपचार के लिए गगन अस्पताल बददी में भर्ती करवाया गया है। चिकित्सकों का कहना है कि सभी सकुशल हैं और किसी को भी रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। सभी का उपचार बद्दी में हो जाएगा।