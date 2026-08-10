हिमाचल के सोलन में भुडड बैरियर पर ठेकेदार पर हमला, लाइसेंसी पिस्टल छीनकर ले गए हमलावर

जागरण संवाददाता, बीबीएन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में आपराधिक वारदातों पर पुलिस की सख्ती के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। भुड्ड बैरियर के समीप रविवार देर रात ठेकेदारी का काम करने वाले एक युवक का कार और पिकअप वाहन से रास्ता रोककर डंडों व घातक हथियारों से जानलेवा हमला किया गया।

हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की लाइसेंसी पिस्तौल और लैपटॉप भी छीनकर आरोपित फरार हो गए हैं। पुलिस थाना बद्दी में सोमवार को भुड्ड निवासी मोहन लाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका बेटा ठेकेदार मक्खन सिंह रविवार देर रात अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था। भुड्ड बैरियर के समीप इकबाल निवासी चनालमाजरा, प्रीत और उनके अन्य साथियों ने कार और पिकअप वाहन से उसका रास्ता रोक लिया।