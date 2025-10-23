बघाट बैंक घोटाला: सोलन में 2 करोड़ के कर्जदार खेमलाल गिरफ्तार, 80 हजार खाताधारकों की सांसें अटकीं

संवाद सहयोगी, सोलन। बघाट बैंक के 12 ऋण डिफाल्टरों के खिलाफ जारी हुए गिरफ्तारी वारेंट के मामले में पुलिस ने गुरुवार को पहली गिरफ़्तारी कर ली है। गिरफ्तार किए गए खेमलाल नाम के व्यक्ति के ऊपर बैंक की दो करोड़ से अधिक की देनदारी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन की अदालत में पेश किया गया है, जहां पर सुनवाई चल रही है।

मौके पर बैंक प्रबंध निदेशक,चेयरमैन व निदेशक मंडल के सदस्य भी मौजूद है। विदित रहे कि सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन की अदालत ने बघाट बैंक के उन 12 ऋण डिफाल्टरों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं, जो रिकवरी में सहयोग नहीं कर रहे थे। उनके अलावा चार ऋण धारकों के वाहन जब्त करने के भी आदेश जारी किए गए हैं।

आरबीआई ने नौ अक्टुबर को बघाट बैंक सोलन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए 10 हजार रुपये से अधिक की निकासी पर रोक लगा दी। यह कार्यवाही बैंक का 138 करोड़ रुपये एनपीए होने के कारण हुई है। निकासी पर छह महीने की रोक के बाद बैंक के करीब 80 हजार खाताधारकों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की चिंता सता रही है।