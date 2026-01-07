Language
    Solan Water Contamination: बद्दी में सीवरेज के बीच से गुजर रही पीने की पानी की पाइपलाइन, कहां सोई सरकार?

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:38 AM (IST)

    इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बावजूद, बद्दी में जल शक्ति विभाग की लापरवाही जारी है (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, सोलन। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत के बाद भी औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में जल शक्ति विभाग सतर्कता नहीं बरत रहा है। सोलन जिला में स्थित हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बद्दी में आज भी जलापूर्ति व्यवस्था गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही है।

    यहां कई स्थानों पर जल शक्ति विभाग की पेयजल पाइपलाइन सीवरेज और ड्रेनेज की नालियों के भीतर से होकर गुजर रही है, जो आमजन के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है।बड़ी-बड़ी फैक्टरियों की पृष्ठभूमि है, जिससे पीने के पेयजल में प्रदूषण का खतरा है और उन्हें बार-बार बदलने की जरूरत पड़ती है। विभाग के पास पाइप बदलने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है।

    हालांकि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नालियों की पाइपलाइन सीवरेज से होकर न गुजरे और यदि कहीं ऐसा मामला संज्ञान में आता है, तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है।राहुल अग्रवाल, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग।कई स्थानों पर, जहां सीवरेज लाइनिंग बहुत गहरा है और नालियों से होकर गुजरता है। इन्हीं नालियों के आसपास जल शक्ति विभाग की पेयजल लाइनें गुजरती हैं।कई ऐसे स्थान हैं, जहां यह पाइपें बिल्कुल नालों के बीचोबीच समा चुकी हैं और लोगों के घरों तक गंदा पानी पहुंच जाता है।

    कई बार शिकायतों के बावजूद भी इन्हीं नालियों के भीतर से जलापूर्ति की पाइपलाइन गुजरना विभागीय लापरवाही को उजागर करता है। यदि सीवरेज का गंदा पानी किसी भी तरह पेयजल पाइप में मिल जाता है, तो इससे गंभीर जलजनित बीमारियां फैल सकती हैं और इंदौर में हुई हादसे की तरह घटनाएँ दोहरा सकती हैं। बद्दी ऑटो स्टैंड के समीप नगर निगम कार्यालय के पास स्थित जल शक्ति विभाग के पंप हाउस के निकट सामने भी सीवरेज पाइपलाइन लीक होने की शिकायतें मिलती रहती हैं।

    इसी स्थान पर एक नाले के ठीक बीचोबीच से जलापूर्ति की पाइपलाइन गुजर रही है। यह स्थिति किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के कई इलाकों में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं।विभाग दावा करता है कि हर वर्ष बरसात से पहले और बाद में पाइपलाइन बदलने तथा जल टैंकों की सफाई का कार्य किया जा सकता है।

     