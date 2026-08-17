हिमाचल के बद्दी में पति ने मामूली विवाद में पत्नी को चाकू से गोदा, 4 बच्चों के सिर से उठा मां का साया

जागरण संवाददाता, बीबीएन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के जुड्डी कलां में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने कथित तौर पर शराब के नशे में अपनी 33 वर्षीय पत्नी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी।

वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मृतका की पहचान सुनेहरी देवी (33) पत्नी दाता राम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दंपती मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के डकपुरा गांव का रहने वाला था और बद्दी के जुड्डी कलां में किराये के मकान में अपने चार बच्चों के साथ रह रहा था। जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के चलते शनिवार को उद्योगों में छुट्टी थी और दाता राम घर पर ही था। आरोप है कि रात करीब 9:30 बजे वह शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी के साथ कहासुनी करने लगा।

इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपी ने कथित तौर पर चाकू से सुनेहरी के पेट पर कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया।