श्री रेणुका जी में मलबे की चपेट में आने से महिला की मौत, पांच दिनों में लगातार बारिश के चलते हो रहा भूस्खलन

Sirmaur पिछले पांच दिनों से जारी लगातार बारिश के चलते मंगलवार दोपहर बाद को श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के डूंगी गांव में मलबे के नीचे आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। पिछले पांच दिनों में जिला सिरमौर में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन मलबे तथा पानी की चपेट में आने से जिला सिरमौर में यह दूसरी मौत है।

श्री रेणुका जी में मलबे की चपेट में आने से महिला की मौत : जागरण

सिरमौर / नाहन, जागरण संवाददाता: जिला सिरमौर में पिछले पांच दिनों से जारी लगातार बारिश के चलते मंगलवार दोपहर बाद को श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के डूंगी गांव में मलबे के नीचे आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय महिला निर्मला देवी उर्फ गुड्डी घर के समीप बने शौचालय के बाहर नल से हाथ धो रही थी। इसी दौरान पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गई। घायल महिला को संगड़ाह अस्पताल लाया गया। यहां से गंभीर हालत के चलते उसे डॉ वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया। मगर शाम को नाहन पहुंचने से पहले ही जमटा के पास महिला ने दम तोड़ दिया। निर्मला अपने पीछे पति व चार बच्चे छोड़ गई है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन पिछले पांच दिनों में जिला सिरमौर में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन, मलबे तथा पानी की चपेट में आने से जिला सिरमौर में यह दूसरी मौत है। इससे पहले रविवार देर शाम को बिहार के कटिहार जिला का एक मजदूर धौलाकुआं के समीप खंड में बह गया था। 90 करोड़ से अधिक का नुकसान पिछले पांच दिनों में जिला सिरमौर में बारिश से लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग, बिजली बोर्ड, कृषि, बागवानी तथा जिला के लोगों को 90 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। बुधवार को तड़के से ही लगातार बारिश जारी है। जिसके चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। संगडाह के डीएसपी मुकेश कुमार डडवाल ने हादसे में महिला की मौत की पुष्टि की है।

