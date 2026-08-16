उत्तराखंड से हिमाचल पहुंचे जंगली हाथी, घर की सुरक्षा दीवार तोड़ी; ट्यूबवेल और फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड से सटे जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में एक बार फिर जंगली हाथियों ने उत्पाद मचाया है। राजाजी झांसी नेशनल पार्क उत्तराखंड से यमुना नदी के रास्ते जुलाई और अगस्त माह में हाथी नदी को पार करने के बाद जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में पहुंच जाते हैं। जहां पर यह हाथी कुछ दिन रुक कर पांवटा साहिब उपमंडल के कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क होते हुए हरियाणा के कलेसर स्थित नेशनल पार्क की ओर निकलते हैं।

घर की सुरक्षा दीवार तोड़ी पांवटा साहिब उपमंडल से गुजरते हुए यह हाथी किसानों के घरों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। शुक्रवार रात को पांवटा साहिब उपमंडल के गांव बहराल व सतीवाला में हाथियों ने एक घर की सुरक्षा दीवार तोड़ कर काफी नुकसान किया।

ट्यूबवेल भी तोड़ा हाथियों ने उत्पाद मचाते हुए किसान महिमा सिंह का ट्यूबवेल तोड़ दिया और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। वही सतीवाला के किसान नीटू राम के खेत में धान, चेरी और केले के पेड़ भी तोड़ दिए। कुछ दिन पहले सतीवाला गांव के किसान सोनू राम, ठग्गा राम की गाय को भी हाथी ने मार डाला था।