नाहन-शिमला NH पर बनोग के पास पलटा चावल से भरा ट्रक, चपेट में आई दो कारें और एक बाइक; चालक फरार

हिमाचल के नाहन-शिमला नेशनल हाईवे पर वीरवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां बनोग के पास एक चावल से लदा ट्रक पलट गया। ट्रक की चपेट में दो कारें और एक बाइक आ गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नाहन-शिमला NH पर बनोग के पास पलटा चावल से भरा ट्रक, चपेट में आई दो कारें और एक बाइक

नाहन, जागरण संवाददाता। Truck Accident नाहन कुमारहट्टी शिमला नेशनल हाईवे 907ए पर बनोग के समीप चावलों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने से दो कार व एक बाइक उसकी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जानकारी के अनुसार, ट्रक वीरवार रात हरियाणा से चावल लेकर शिमला की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस बीच एक कार को पास देते हुए ट्रक सड़क किनारे पलट गया। यहां सड़क के किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे बुरी तरह कुचली गई, जबकि दो कारें भी इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गईं। चालक के खिलफ लापरवाही का मामला दर्ज घटना की जानकारी स्थानीय युवक ने गुन्नूघाट पुलिस चौकी को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल, ट्रक चालक मौके पर नहीं मिला है। ट्रक में लोड चावल कहां जा रहा था, इसकी अभी तक फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। उधर, एएसपी सोमदत्त ने बताया कि मामला जानकारी में आया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

Edited By: Rajat Mourya