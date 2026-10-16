पत्नी की हत्या के दोषी को मिली उम्रकैद की सजा, पांवटा साहिब की अदालत ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, नाहन (सिरमौर)। पत्नी की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी सोहन सिंह चौधरी निवासी जगदीशपुर, डाकघर खुदा, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर उत्तरप्रदेश को सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हुए यह फैसला सुनाया है। उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2024 को आरोपी की बेटी ने अपने पिता सोहन सिंह चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने रात को अपनी पत्नी की डंडे से मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह घर से फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस थाना पांवटा साहिब में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।