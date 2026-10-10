हिमाचल की बेटी रितु नेगी को भी सुक्खू सरकार देगी एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि, BJP नेता बलदेव तोमर ने फैसले का किया स्वागत

जागरण संवाददाता, नाहन (सिरमौर)। भारतीय महिला कबड्डी टीम की स्वर्ण पदक विजेता एवं शिलाई की बेटी रितु नेगी के सम्मान का मुद्दा उठाने वाले भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर ने प्रदेश सरकार द्वारा ऋतु नेगी को भी एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने के निर्णय का स्वागत किया।

बलदेव सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि भारतीय महिला कबड्डी टीम की पूर्व कप्तान एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाली हिमाचल की बेटी रितु नेगी को एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने वाली सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया।

रितु नेगी ने हिमाचल को किया गौरवान्वित उन्होंने कहा कि जब एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली अन्य हिमाचली खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई, तब रितु नेगी का नाम सूची में शामिल न होना कई सवाल खड़े करता था। रितु नेगी ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और उपलब्धियों से देश तथा हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

बलदेव तोमर ने कहा कि रितु नेगी की उपलब्धियों का सम्मान करना हिमाचल की बेटी के संघर्ष, समर्पण और खेल के प्रति योगदान का सम्मान है। किसी खिलाड़ी का विवाह दूसरे राज्य में होने से उसकी जन्मभूमि और प्रदेश के लिए किए गए योगदान का महत्व कम नहीं हो जाता।