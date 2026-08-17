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अपना ही बेटा बना खून का प्यासा, हिमाचल के सिरमौर में दराट से हमला कर मां को किया घायल

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Mon, 17 Aug 2026 07:58 PM (IST)

पांवटा साहिब के क्यारदा गांव में एक बेटे ने अपनी मां पर दराट से हमला कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। 58 वर्षीय मजिदा की शिकायत पर माजरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रस्तुतीकरण के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर का उपयोग किया गया है।

HighLights

  1. पांवटा साहिब में बेटे ने मां पर दराट से हमला किया

  2. हमले में 58 वर्षीय महिला मजिदा घायल, जान से मारने की धमकी

  3. माजरा पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल के क्यारदा गांव में एक बेटे ने अपनी मां पर दराट से हमला किया है। इस हमले में महिला घायल हुई है। वहीं, बेटे ने मां को जान से मरने की धमकियां भी दी है।

माजरा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 58 वर्षीय मजिदा पत्नी जमील निवासी गांव क्यारदा डाकघर मिश्रवाला तहसील पांवटा साहिब ने पुलिस को दिए ब्यान में बताया कि इसके पास 2 बेटे व 2 बेटियां है। सभी शादीशुदा है।

इसका एक बेटा अकरम है, जिसकी पत्नी का नाम अनिशा है, जो इसी के मकान के अलग कमरों में रहता है। इसके साथ घर में इसकी छोटी बेटी मशरुफा अपने बेटे के साथ रहती है। जब यह अपनी बेटी मशरुफा व उसके बेटे तनवीर के साथ अपने घर के बरामदे में बैठे थे, तो इसका बेटा अकरम अपनी पत्नी अनिशा व अनिशा का भाई, जिसका नाम इसे मालूम न है अचानक इनके पास आये और इन पर हमला करके मारपीट शुरू कर दी।

अकरम अपने साथ लोहे का दराट लाया था, जिससे अकरम ने इसके सिर पर वार किया, जिसके कारण इसे सिर पर चोट आई और सिर से खून निकलने लगा। इस मारपीट के दौरान अनिशा ने तनवीर को भी लात मारी। मारपीट करने के पश्चात ये लोग मौका से भाग रहे थे।

इन्होंने इन्हें जान से मरने की धमकियां भी दी। मजिदा की शिकायत पर माजरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। उधर जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने मामले दर्ज होने की पुष्टि की है।