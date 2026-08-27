सिरमौर में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, चबाहां में एनएच 907ए पर आया भारी मलबा; थम गया ट्रैफिक

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में वीरवार को भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी और मलबा आने से यातायात प्रभावित हो गया। नाहन कुमारहट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग 907ए पर चबाहां के समीप सड़क पर मलबा और पानी आने से दो घंटे के लिए वाहनों की रफ्तार थम गई। इस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। जिसके चलते कई किलोमीटर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया।



वहीं, बेचड़ का बाग के समीप कांदल घाट में भूस्खलन होने से ददाहू-बेचड़ का बाग सड़क भी बंद हो गई। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर गिरने के बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रही।

अन्य जगह भी सड़क पर आया मलबा सिरमौर जिला में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के अन्य हिस्सों में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर सड़कों पर पानी और मलबा आने के कारण वाहन चालकों को बेहद सावधानी के साथ सफर करना पड़ा। बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है।

अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से प्रभावित मार्गों को बहाल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जबकि बारिश का दौर जारी रहने के कारण लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और संवेदनशील मार्गों पर सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है।