Sirmaur: डाॅ. बिंदल ने उठाई सिरमौर की समस्याएं, कहा- किसानों को हुआ भारी नुकसान, पानी के लिए परेशान हैं लोग

नाहन, जागरण संवाददाता। प्रदेश के किसानों को 1 सप्ताह पहले तक नकदी फसल टमाटर के उचित दाम मिल रहे थे। तो प्रदेश सहित देश में हाहाकार मच गया था। मगर पिछले 5 दिनों से प्रदेश में सड़कें बंद होने से किसानों की टमाटर की फसल खेत में खराब हो रही है। अब जनता, प्रशासन व सरकार सब चुप हैं। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नाहन के पूर्व विधायक डॉ राजीव बिंदल ने जिला सिरमौर के उपायुक्त को लिखे पत्र में कही। 5 दिनों से पानी की सप्लाई बंद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उपायुक्त सिरमौर को बताया कि जिला सिरमौर में आज भी 100 से अधिक सड़कें बंद हैं। जिसके चलते जिला सिरमौर के किसानों की नकदी फसल टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी और फ्रांसबीन किसानों के खेतों में खराब हो रही हैं। जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं नाहन शहर में पिछले 5 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर मशीन खराब हो चुकी है तथा कहीं पर लाइन टूट चुकी है। जल शक्ति विभाग समय पर पेयजल योजनाओं को बहाल नहीं कर पा रहा है। मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे डॉक्टर राजीव बिंदल ने उपायुक्त सिरमौर को लिखे पत्र में कहा कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बीमार मरीज अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहे हैं। जिला की सड़कों को जल्द बहाल किया जाए। सड़कें बंद होने से राजगढ़ उपमंडल का आडू खराब हो गया है। धान की फसल हुई बर्बाद पांवटा साहिब क्षेत्र में धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जिला में लोगों के मकानों को नुकसान हुआ हैं, सैकड़ों कच्चे मकान गिर गए हैं। अभी तक उन्हें जिला प्रशासन द्वारा फौरी राहत भी उपलब्ध नहीं करवा गई है। डॉ राजीव बिंदल ने उपायुक्त सिरमौर तथा प्रदेश सरकार से मांग की है कि लोगों को तत्काल फौरी राहत उपलब्ध करवाई जाए।

