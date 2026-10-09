पांवटा साहिब युवती हत्याकांड: दोषी शारिक रहमान को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

जागरण संवाददाता, नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए युवती की मौत के दोषी को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।

सहायक जिला न्यायवादी संदीपना ने बताया कि शारिक रहमान पुत्र शाहिदुल रहमान गांव अमरगढ़ पोस्ट ऑफिस पुरुवाला तुहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को मुकदमा संख्या 10/2017 के तहत आईपीसी धारा 364, 302, 120बी व 34 में दोषी ठहरा कर आजीवन कारावास काटने की सजा और जुर्माना लगाया है।

आईपीसी 302 में 25 हजार रुपए, आईपीसी 364 में 15 हजार और आईपीसी 201 में 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मुक़दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने दी। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि 14 नवंबर 2017 को शिकायत करता वाजिद अली में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया।

वाजिद अली ने माजरा थाना में अपनी पुत्री की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले की प्राम्भिक जांच एएसआई सुभाष चन्द द्वारा अमल में लाई गई थी। जांच के 12 दिनों के बाद मुमताज मृत अवस्था में हेवना मंदिर के पास ढांक में मिली।