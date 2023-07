इस दौरान पुरानी बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। ऐसे में कारसेवक भी दूर-दूर से आकर काम कर रहे हैं वीरवार देर शाम को बिल्डिंग के बाहर छज्जे की सेट्रिंग ओर दीवार गिरने से उत्तराखंड के हरिद्वार के कारसेवक सुख मिलन दीप सिंह की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान जगतार सिंह के रूप में हुई है।

Sirmour: पांवटा साहिब गुरुद्वारे में हुए हादसे में उत्तराखंड के कारसेवक की मौत, दो घायल

नाहन, जागरण संवाददाता। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब गुरुद्वारा में वीरवार शाम को एक बड़ा हादसा सामने आया है। जिसमें एक कारसेवक की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब गुरुद्वारा में पिछले कई महीनों से बिल्डिंग का काम चला हुआ है। इस दौरान पुरानी बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। ऐसे में कारसेवक भी दूर-दूर से आकर काम कर रहे हैं, वीरवार देर शाम को बिल्डिंग के बाहर छज्जे की सेट्रिंग ओर दीवार गिरने से उत्तराखंड के हरिद्वार के कारसेवक सुख मिलन दीप सिंह की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान सुख मिलन सिंह पुत्र जगतार सिंह गांव मीठी बेरी डाकघर लालढांग तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखंड उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा उन पर गिरा है। बताते है कि अनमोल सिंह पुत्र बक्शीश सिंह निवासी गैंडी खाता तहसील एवम जिला हरिद्वार उत्तराखंड से पांवटा साहिब सेवा के लिए आए थे, घटना के समय वह भी वहां पर मौजूद थे। जिसके चलते उन्हें हल्की चोटें आई है। इस दौरान उनके साथ मोंटी सिंह पुत्र बाबू राम निवासी गैंडी खाता तहसील एवम जिला हरिद्वार उत्तराखंड भी वहीं पर मौजूद था, सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बाबा जुगराज सिंह, जागीर सिंह, हरप्रीत रतन और सरदार गुरमीत सिंह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उधर पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

