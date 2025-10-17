Himachal News: कपड़ों पर प्रेस कर रहा था शख्स, शॉर्ट सर्किट से मौत 

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र रोनहाट उपतहसील में प्रेस की तार शॉर्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 49 वर्षीय फकीरचंद पुत्र कालिया निवासी कफोटी उपतहसील रोनहाट वीरवार रात को कपड़ों पर प्रेस करने के लिए प्रेस लगा रहा था।

इसी दौरान प्रेस की तार शॉर्ट होने से फकीरचंद को करंट लग गया। गंभीर हालत में परिजन उसे उपचार के लिए शिलाई अस्पताल ले जा रहे थे कि इसी दौरान उसने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। शिलाई अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने फकीरचंद को मृत घोषित कर दिया।