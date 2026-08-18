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हिमाचल में सड़क पर खून से लथपथ मिले व्यक्ति की अस्पताल में मौत, पांवटा साहिब के विश्वकर्मा चौक पर हुई वारदात

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:46 AM (IST)

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में एक व्यक्ति सड़क पर खून से लथपथ मिला, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान भाव सिंह के रूप में की है।

सिरमौर के पांवटा साहिब में घटनास्थल और जांच करती पुलिस। जागरण

सिरमौर के पांवटा साहिब में घटनास्थल और जांच करती पुलिस। जागरण

HighLights

  1. व्यक्ति सड़क पर खून से लथपथ मिला, अस्पताल में मौत।

  2. मृतक की पहचान भाव सिंह निवासी बोराड, सिरमौर के रूप में।

  3. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, मौत की वजह अस्पष्ट।

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक व्यक्ति सड़क खून से लथपथ मिला व अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब के विश्वकर्मा चौक पर यह घटना हुई है। रात करीब 3:00 बजे गंभीर हालत में मिले व्यक्ति को पांवटा साहिब अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है और मौत की वजह जानने के लिए घटनास्थल से लेकर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। 

मृतक की पहचान भाव सिंह निवासी बोराड, शिलाई क्षेत्र, जिला सिरमौर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भाव सिंह सोमवार को किसी काम से पांवटा साहिब आया था। रात को वह विश्वकर्मा चौक के पास गंभीर हालत में मिला। इसके बाद उसे उपचार के लिए पांवटा साहिब अस्पताल पहुंचाया गया।

उधर, डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि अस्पताल से पुलिस को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और बाद में घटनास्थल पर जाकर भी जांच की। मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस विश्वकर्मा चौक और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाव सिंह घटना से पहले कहां था, उसके साथ कौन लोग थे और उस दौरान घटनास्थल के आसपास कौन-कौन मौजूद था। फिलहाल पुलिस ने मौत के कारण को लेकर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फुटेज से होगा खुलासा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस द्वारा जुटाए जा रहे अन्य साक्ष्यों से मामले की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है।

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